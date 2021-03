Merkel roept deelstaten op tot strenge coronabeperkingen

Bondskanselier Angela Merkel heeft de Duitse deelstaten opgeroepen scherpere maatregelen in te voeren om het snel stijgende aantal nieuwe corona-infecties terug te dringen.

In een ARD-uitzending opperde Merkel het invoeren van een avondklok als mogelijkheid om de derde coronagolf in Duitsland onder controle te krijgen.

"We hebben onze noodrem, maar helaas wordt die niet overal gerespecteerd", zei Merkel bij een talkshow. "Ik hoop dat hier wellicht nog wat reflectie op komt."

Volgens de bondskanselier, die bezig is aan haar vierde en naar eigen zeggen laatste termijn, zijn meer beperkingen nodig om het coronavirus op tijd af te stoppen. "We hebben beperkingen op naar buiten gaan, het verder beperken van contact en het verder dragen van maskers als mogelijkheden", aldus Merkel. Ook moet er volgens haar op meer locaties ingezet worden op coronatests bijvoorbeeld op scholen.



De regeringsleider haalde afgelopen week nog bakzeil met haar plan om met de paasdagen een strenge lockdown in te voeren. Woensdag, een dag nadat het plan was aangekondigd, trok Merkel het in na felle kritiek op haar 'paaslockdown'.

Na spoedoverleg met de deelstaatpremier zei ze dat ze een vergissing had gemaakt en vroeg ze de Duitsers om vergiffenis. Het idee achter het plan was volgens Merkel goed, maar er waren op korte termijn toch te veel vragen gerezen over de praktische uitvoering.

