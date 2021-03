'WHO rapport: virus naar mens vermoedelijk via twee diersoorten'

De WHO-experts die het ontstaan van het coronavirus in China hebben onderzocht, vinden het waarschijnlijk dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan.

Het is erg onwaarschijnlijk dat het in een laboratorium in Wuhan per ongeluk is overgesprongen. Dit staat in een WHO-rapport dat het Franse persbureau AFP heeft gezien.

De experts vinden dat ze in Wuhan niet voldoende vrij hebben kunnen werken en willen meer onderzoek doen. De Chinese autoriteiten hebben eind 2019 geprobeerd feiten over het opgedoken virus geheim te houden en hebben klokkenluiders aangepakt.

Toen er een epidemie in Wuhan ontstond, werd gewezen naar een markt waar onder meer dieren werden verkocht. Sindsdien wordt aangenomen dat het virus van een vleermuis kwam en op de mens is overgegaan. De WHO-experts menen in hun rapport dat dit niet rechtstreeks is gebeurd, maar via een ander dier.



Ze betitelen dit als "de missende schakel" omdat niet bekend is om wat voor dier het zou gaan. Het team van WHO-deskundigen is afgelopen maand teruggekeerd na onderzoek in China. Daar is nog geen onderzoeksrapport over gepubliceerd.

Op hun persconferentie na afloop van het bezoek aan China zeiden ze 9 februari al dat ze samen met hun Chinese collega's nog geen duidelijke conclusies konden trekken. Ze zeiden te werken aan hypotheses en de inschatting van de waarschijnlijkheid van die veronderstellingen.



Diepvriestheorie

Zo is het in de ogen van de onderzoekers ook mogelijk dat het virus wél van vleermuis op mens is overgegaan en het is ook niet helemaal uit te sluiten dat het virus wél uit het Chinese onderzoekslaboratorium in Wuhan komt.

Het is ook mogelijk dat het virus bij de mens terechtgekomen is via bevroren vlees, omdat het virus in de vrieskou overleeft. De Chinese autoriteiten hechten veel waarde aan deze 'diepvriestheorie'.



De WHO wordt er al sinds de uitbraak van het virus in Wuhan van beschuldigd niet onder ogen te willen zien dat de Chinese autoriteiten nog steeds geen openheid van zaken geven.

Volgens de chef van de mensenrechtenorganisatie HRW wil de WHO niets kritisch over China zeggen, zoals bijvoorbeeld de eerdere pogingen geheim te houden dat het virus van mens op mens overgaat of over het ontbreken van veel belangrijke informatie uit de beginperiode van het virus in de regio Wuhan.

