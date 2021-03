Fors minder Duitse coronabesmettingen gemeld dan dag eerder

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is fors lager dan een dag eerder.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft maandagochtend 9.871 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Een dag eerder werden 17.176 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 20. 472 op zaterdag. In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.782.273 inwoners van Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 43 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.931 levens geëist.

Duitsland heeft te maken met een forse heropleving van het coronavirus, voornamelijk aangedreven door de zogeheten Britse variant. De overheid in Berlijn en de leiders van de deelstaten zijn het echter in toenemende mate oneens over hoe de uitbraak moet worden ingedamd.



De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april, maar het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek.

Volgens de bondskanselier zijn meer beperkingen nodig om het coronavirus op tijd af te stoppen, bijvoorbeeld het verder inperken van het aantal toegestane contacten, het instellen van een avondklok en inzetten op thuiswerken

© ANP 2021