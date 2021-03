Egypte: Vastgelopen containerschip Suezkanaal los, verkeer weer op gang

buitenland 29 mrt 15:49

Het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given is los. Nadat maandagochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los.

Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat het schip op eigen kracht onderweg zou zijn, maar volgens berger Boskalis wordt het schip weggesleept. Ook de rest van het scheepvaartverkeer komt weer op gang, volgens de kanaalautoriteit. De Ever Given was vorige week dinsdag in een zandstorm overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen. Het schip, eigendom van een Japanse reder maar varend in dienst van een Taiwanees bedrijf, behoort tot de grootste containerschepen ter wereld met een lengte van 400 meter en een breedte van bijna 60 meter. Daardoor is het erg gevoelig voor zijwind. Toen het schip gedraaid lag, lag het tegen beide oevers van het kanaal.

Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was betrokken bij de bevrijdingsoperatie. Daarbij werd gebaggerd en werden elf gewone sleepboten en twee krachtige zeesleepboten ingezet.