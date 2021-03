Marokko schort luchtverbindingen met Frankrijk en Spanje op

De Marokkaanse autoriteiten hebben besloten vluchten van en naar Frankrijk en Spanje op te schorten

Dat meldt nieuwsdienst Medias24 aan de hand van bronnen binnen de luchtvaartsector.

Passagiers die via een derde land met het vliegtuig in Marokko aankomen, zullen ook niet worden toegelaten. De maatregel gaat na 30 maart om middernacht in en duurt tot minstens 10 april.

Naast Frankrijk en Spanje heeft Marokko momenteel de luchtverbinding met 37 landen opgeschort als onderdeel van de proactieve maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken.



Het vliegverbod betreft het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Denemarken, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Tsjechië, de Oekraïne, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Turkije, België, Italië, Algerije, Egypte, Polen, Noorwegen, Finland, Griekenland, Libanon, Koeweit, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Kameroen, Kroatië, Mozambique, Mali, Ghana, Congo, Guinee-Conakry en Libië.

Opgemerkt moet worden dat de Marokkaanse grenzen officieel gesloten zijn sinds het begin van de pandemie. De vluchten die Marokko momenteel met andere landen verbindt zijn onderworpen aan machtigingen die door de autoriteiten uitzonderlijk kunnen worden opgeschort, afhankelijk van de situatie.



Premier Saad Eddine El Othmani waarschuwde zaterdag voor een derde coronagolf. De regeringsleider meldde op Twitter dat het aantal kritische besmettingsgevallen de afgelopen dagen was opgelopen tot 72.

In zijn Tweet meldde de regeringsleider dat het AstraZeneca-vaccin voor 79 procent effectief blijkt te zijn. Ook zou het Brits-Zweedse vaccin de kans op ziekenhuisopname verminderen met 100%. Volgens de premier is vaccinatie tegen het coronavirus de enige hoop om de pandemie te boven te komen.

© MAROKKO.NL 2021