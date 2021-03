Bestuur Sionkerk Urk noemt journalisten bij kerk terroristen

De woordvoerder en ouderling van de Sionkerk in Urk noemt de journalisten die zondag voor de kerk stonden terroristen.

In een interview met De Stentor zegt Hessel Snoek dat de "journalisten een stelletje randdebielen waren". Een verslaggever van omroep PowNed werd aangevallen en later ook aangereden door kerkgangers.

Volgens Snoek waren de mensen die de verslaggever aanvielen geen kerkgangers en was het de schuld van de journalist dat hij werd aangereden. "Met de man die voor de aanrijding is opgepakt gaan we in gesprek. Hem valt niets te verwijten. De journalist deed zelf een stap naar voren en raakte de auto iets aan."

Volgens Snoek waren de journalisten alleen op sensatie belust en overtraden zij zelf de coronaregels. De verslaggevers en cameraploegen waren in Urk omdat de Sionkerk alle gelovigen weer toelaat.



"Een stuk of dertig man stond voor onze hoofdingang en een paar zijn zelfs op ons terrein gekomen. De ingang werd geblokkeerd en daardoor hadden mensen niet voldoende ruimte om naar binnen te gaan. De SS handelde vriendelijker in de oorlog dan de journalisten."

De Sionkerk overweegt aangifte te doen tegen de aanwezige journalisten en tegen omroep PowNed vanwege intimidatie en belediging.

