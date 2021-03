Dakhla: tientallen nieuwe besmettingen Britse coronavariant, regio op slot

In het Zuid-Marokkaanse Dakhla zijn maandag meer dan 40 nieuwe besmettingen met de Britse virusmutatie vastgesteld.

Het nieuws leidde maandag tot een spoedvergadering van lokale (zorg)autoriteiten, meldt nieuwsdienst Akhbarona.

De autoriteiten hebben aangescherpte coronamaatregelen afgekondigd die voor minstens drie dagen zullen gelden. Het is de komende 72 uur niet toegestaan de regio te betreden of te verlaten. Ook gaat alle horeca en niet-essentiële detailhandel op slot.

Marokko ontdekte in januari het eerste geval van het gemuteerde virus. Het ging om een Marokkaanse man uit Ierland. De man werd bij aankomst vanuit de haven van Marseille in de haven van Tanger-Med positief getest op het coronavirus. Hij vertoonde verder geen zichtbare symptomen.



Sindsdien zijn in het land 'slechts' tientallen gevallen van het gemuteerde longvirus vastgesteld. In werkelijkheid is het aantal besmettingen hoger omdat niet alle laboratoria in staat zijn de verschillende varianten te herkennen.

Nieuw Brits onderzoek duidt erop dat de Britse variant van het coronavirus tientallen procenten dodelijker is dan eerdere verschijningsvormen van het virus.



De angst voor verdere verspreiding van de gemuteerde varianten leidde eind vorig jaar tot de invoer van de landelijke avondklok die vandaag met twee weken is verlengd.

Ook heeft het land de luchtverbindingen met 39 landen opgeschort, waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

