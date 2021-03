Ramadan 2021: genoeg aanbod kruiden en gedroogd fruit

Door het overvloedige aanbod van kruiden en gedroogd fruit in Marokko zal het aanbreken van de vastenmaand Ramadan niet leiden tot prijsstijgingen

Dat zegt Hamid Chrif van de Vereniging van Producenten en Importeurs van Gedroogd Fruit, Specerijen en Katoen tegen nieuwsdienst Medias24.

"De aanvoer is overvloedig naarmate de maand Ramadan nadert. Er zijn genoeg goederen, en de prijzen zijn lager dan vorig jaar", meldt Chrif.

Volgens Chrif heeft de afgenomen internationale vraag naar deze specifieke producten gezorgd voor een prijsverlaging van 10% tot 20%. De uitbraak van het coronavirus wordt aangewezen als oorzaak van de gedaalde vraag.



Het verbod op bijeenkomsten, feesten, doopfeesten en bruiloften leidt in Marokko tot een daling van de consumptie van gedroogd fruit. De beperkende maatregelen hebben een grote invloed gehad op de verkoopcijfers van sesamzaden, pruimen, dadels, rozijnen en andere gedroogde fruitsoorten.

Meer dan 80% van de producten wordt geïmporteerd uit het buitenland. De binnenlandse voorraad is echter zo hoog dat tijdens de vastenmaand meer dan voldoende beschikbaar zal zijn.



Gedroogd fruit

De meest geconsumeerde gedroogde vruchten tijdens de vastenmaand zijn sesamzaden, walnoten en amandelen. De producten worden veel gebruikt voor de bereiding van Briwats en Sellou.

De prijzen van amandelen en sesamzaden zijn met zo'n 20% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Amandelen gaan voor 60 tot 70 DH per kilo over de toonbank, een jaar eerder lag het prijspeil nog tussen de 80 en 90 DH.



Chrif benadrukt dat dit slechts de consumentenprijzen zijn, de groothandelsprijzen zijn procentueel gezien veel harder gezakt. De prijsdaling wordt door tussenhandelaren echter niet altijd evenredig doorberekend in de consumentenprijs.

Kruiden

Jaarlijks wordt in Marokko meer dan 30.000 ton kruiden geconsumeerd. Paprika voert de lijst aan, met 6.500 ton per jaar, gevolgd door peper (5.000 ton), komijn (4.000 ton), gember (3.500 ton), kurkuma en kaneel (elke met ongeveer 2.000 ton).



De meest gebruikte kruiden tijdens de Ramadan zijn peper, gember, paprika en kurkuma. De prijs van specerijen was het hele jaar door redelijk stabiel gebleven, maar zo'n twee maanden geleden begonnen deze te dalen.

Door het hoge aanbod van de bederfelijke producten verkopen veel kooplieden de producten met verlies. Naar verwachting zal ook de vraag naar specerijen de komende vastenmaand lager zijn dan in voorgaande jaren.



