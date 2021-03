UFC: Abu Azaitar gaat KO tijdens gevecht met Barriault (video)

De Canadees Marc-André Barriault (12-4-0) won zaterdag zijn gevecht tegen de Duits-Marokkaanse Abu Azaitar (14-3-1).

De 34-jarige MMA-vechter Abu Azaitar werd in de derde ronde KO geslagen door Barriault.

De middengewicht uit Quebec overwon een zware eerste ronde in het eerste gevecht van de avond, maar begon vaart te maken naarmate het gevecht vorderde.

De Canadees nam het gevecht in de derde ronde echter volledig over en overwon op zeer overtuigende wijze het gevecht met Abu Azaitar. Scheidsrechter Jerin Valel had het gevecht meerdere keren kunnen stoppen en deed het uiteindelijk voor het TKO op 4:56 van de derde ronde.



Voor Abu Azaitar was het gevecht van zaterdagavond zijn grote terugkeer in de octagon nadat hij door de UFC-organisatie voor zeven maanden was geschorst wegens het zakken voor vier verschillende drugstests.

Het was tevens Abu Azaitars eerste gevecht sinds 2018, toen hij in juli een unanieme overwinning behaalde op Vitor Miranda tijdens UFC Fight Night 134.

