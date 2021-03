Tanger: onderzoek naar moraliserende pamfletten

Op verschillende plaatsen in de Noord-Marokkaanse stad zijn pamfletten opgedoken waarin ouders die hun dochters de straat op laten gaan met "strakke kleren" worden bekritiseerd

De verspreiders van de pamfletten hebben hun boodschap voornamelijk gericht aan "vaders en moeders zonder eer, deugd of religie" die hun kinderen "goedkoop aanbieden" door ze in verhullende kleding de straat op te sturen.

Op sociale netwerken wordt de actie fel bekritiseerd en worden de autoriteiten opgeroepen maatregelen te nemen tegen de zelfbenoemde "moraalpolitie".

Het openbaar ministerie is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de verspreiders van de folders en affiches. De politie is op zoek naar drie verdachten die in de omgeving van Sour Lm'agiz op bewakingsbeelden te zien zouden zijn.

