Syrische leider Assad weer opgeknapt na coronabesmetting

De Syrische leider Bashar al-Assad en zijn echtgenote zijn hersteld van hun besmetting met het coronavirus.

Ze hebben volgens het Syrische staatspersbureau inmiddels weer negatief getest en hervatten hun normale werkzaamheden.

Syrië had begin maart melding gemaakt van de coronabesmetting van de 55-jarige autocraat. Die regeert al zo'n twintig jaar over het land, waar protesten tegen zijn regime in 2011 uitliepen op een slepende burgeroorlog.

Infrastructuur ligt in puin, de economie is ingestort, miljoenen Syriërs zijn gevlucht en ook het coronavirus grijpt er om zich heen.



De EU houdt dinsdag opnieuw een donorconferentie voor Syriërs. De Verenigde Naties hopen dat internationale geldschieters dan minstens 10 miljard dollar (zo'n 8,5 miljard euro) uittrekken voor hulpverlening.

Noodhulpcoördinator Mark Lowcock zei dat de nood nooit hoger is geweest. Hij schat dat ruim 13 miljoen mensen in Syrië humanitaire hulp nodig hebben.

