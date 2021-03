Duitsland kondigt strengere controles in grensgebieden aan

Duitsland gaat controles van reizigers in grensgebieden opvoeren.

De autoriteiten willen intensiever controleren of mensen die naar Duitsland komen wel een negatieve coronatest bij zich hebben, zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer volgens Duitse media.

"Ongeacht waar je vandaan komt, of dat nou Polen, Frankrijk of Denemarken is, iedereen zou een controle moeten verwachten", waarschuwde de minister. Die heeft de landelijke politie al gevraagd om meer te gaan controleren en wil volgens Duitse media ook een beroep doen op politiekorpsen uit deelstaten.

Seehofer maakte ook bekend dat de structurele controles aan de grens met Tsjechië met twee weken worden verlengd. Hij zei dat de besmettingscijfers in Tsjechische gebieden bij de Duitse grens nog steeds te hoog zijn om maatregelen te versoepelen.



Vergelijkbare maatregelen aan de grens met de Oostenrijkse regio Tirol worden wel beëindigd, bevestigde Seehofer. Duitsland liet het grensverkeer daar eerder dit jaar verregaand aan banden leggen vanwege een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant.

De geplande opheffing van die grensmaatregelen zorgde in Oostenrijk eerder al voor verheugde reacties. De regionale bestuurder Günther Platterzei vorige week al dat het eindelijk was gelukt de Duitsers ervan te overtuigen dat de controles stopgezet moesten worden. Hij noemde die situatie aan de grens "enorm belastend".

