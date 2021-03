Marokko: Stijgende voedselprijzen naarmate de Ramadan nadert

Nu de vastenmaand Ramadan nadert waarschuwen consumentenverenigingen voor de onvermijdelijke stijging van voedselprijzen

Het gaat daarbij vooral om groenten, eieren en rood en wit vlees. De vereniging roept consumenten op om wijs om te gaan met voedselaankopen en minder te verspillen.

Verwacht wordt dat de prijs van basisvoedsel zal toenemen als gevolg van de prijsstijging van de grondstoffen op de internationale markt, de verwachtte stijging van de olieprijs, de stijgende marge die wordt berekend door speculanten en tussenpersonen en de toenemende vraag door het aanbreken van de vastenmaand.

Met de vastenmaand in het zicht roept de consumentenvereniging op om vooral niet te gaan hamsteren. De extra vraag naar voedingsproducten kan de prijs omhoog doen schieten, aldus Bouazza Kherrati van de Marokkaanse Federatie van Consumentenrechten (FMDC).



Eerder deze maand werd al bekend dat de prijs van tafeloliën explosief is gestegen als gevolg van duurder wordende grondstoffen, de prijs van eieren is ruim is verdubbeld doordat tussenpersonen onevenredige winstmarges berekenen.

Briwats en Sellou

De ramadan zal daarentegen geen invloed hebben op de prijs van kruiden en gedroogd fruit. Het verbod op bijeenkomsten, feesten, doopfeesten en bruiloften leidt in Marokko tot een daling van de consumptie van gedroogd fruit. De beperkende maatregelen hebben een grote invloed gehad op de verkoopcijfers van sesamzaden, pruimen, dadels, rozijnen en andere gedroogde fruitsoorten.



De meest geconsumeerde gedroogde vruchten tijdens de vastenmaand zijn sesamzaden, walnoten en amandelen. De producten worden veel gebruikt voor de bereiding van Briwats en Sellou.

Door de lage vraag is er meer dan voldoende aanbod, en dat is terug te zien in de prijs. Door het hoge aanbod van de bederfelijke producten verkopen veel kooplieden de producten met verlies.



Verspilling

Kherrati legt dit jaar met name de nadruk op het tegengaan van voedselverspilling en pleit voor meer bewustwording betreffende huishouduitgaven. Vooral tijdens de ramadan zouden consumenten extra impulsief omgaan met huishouduitgaven.

Volgens Kherrati kan er echter veel geld worden bespaard op de energierekening of boodschappengeld. "Als je bijvoorbeeld twee broden koopt en er één in de prullenbak gooit, kost het brood dat je wèl eet twee keer zoveel", legt hij uit.

De voedselverspilling in Marokko neemt toe, jaarlijks wordt 3,3 miljoen ton voedsel weggegooid, blijkt uit de Waste Food Index van het Milieuprogramma (UNEP) van de Verenigde Naties (VN). Dat is jaarlijks 91 kilo per persoon.

