Marokkaanse leger bezig met verlenging Sahara-zandmuur

De Marokkaanse Strijdkrachten (FAR) zijn momenteel bezig om de Sahara-zandmuur door te trekken

De bedoeling is om de verdedigingsmuur met Mauritanië te verbinden met die van Algerije, dat meldt het weekblad Jeune Afrique.

FAR heeft de afgelopen maanden haar aanwezigheid in de grensstreek geïntensiveerd. Volgens het Franstalige tijdschrift voert FAR continu veiligheidsoperaties uit om de regie over het grensgebied te behouden.

Het leger heeft onlangs de verdedigingsmuur in Twizky (provincie Assazag) met 50 kilometer verlengd. De uitbreiding bevindt zich op drie kilometer afstand van de Algerijnse muur en vormt een kruispunt tussen de zandmuur die zich uitstrekt van El Guerguerate en het Rikz-gebergte.



De operaties van FAR gebeuren in de nasleep van het militaire ingrijpen in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek eind november 2020. De inzet van het Marokkaanse leger was nodig om gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden.

Behalve de geïntensiveerde grensbewaking heeft FAR ook een voormalig Polisario Front-infiltratiepunt in het Orekziz-gebergte opgedoekt. Polisario-leden moeten momenteel de Algerijnse verdedigingslinies oversteken om de regio te bereiken, hetgeen alleen kan worden gedaan met toestemming van Algerije.

Volgens het weekblad zal Marokko binnenkort beginnen met de uitbreiding van de Tifariti-gordel richting Amgala.

© MAROKKO.NL 2021