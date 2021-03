Rabat verbiedt pro-Palestina demonstratie

Een pro-Palestina demonstratie die voor dinsdagmiddag gepland stond in Rabat is door de autoriteiten op het laatste moment verboden.

Volgens de verklaring van de autoriteiten van de regio Rabat-Salé-Kénitra is de bijeenkomst "ongeoorloofd" omdat deze in strijd is met de coronamaatregelen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door 'Front Marocain de support à Palestine' (Marokkaans front ter ondersteuning van Palestina) en was bedoeld als protest tegen de recente verzoening tussen Rabat en Tel Aviv.

Al dagenlang wordt via sociale netwerken opgeroepen tot een protestmars die vandaag plaats zou moeten vinden voor het parlementsgebouw in Rabat.



Eind december heeft Rabat ook al meerdere protestmarsen verboden. Op sociale netwerken werd destijds opgeroepen tot verzet tegen de ondertekende "normalisatieovereenkomsten" met Israël.

In Tanger, Tetouan, Meknes, Kursif, Taza, Awlad Taima, Casablanca, Mohammadia en Larache werden tevergeefs protesten gepland en een grote pro-Palestina demonstratie in Rabat kreeg op de valreep geen toestemming van lokale autoriteiten.

© MAROKKO.NL 2021