Vastgoed in Spanje: Marokkanen behoren tot grootste groep buitenlandse investeerders

Terwijl in coronajaar 2020 het aantal onroerendgoedtransacties in Spanje daalden, kochten Marokkanen juist meer dan voorheen.

Daarmee behoren investeerder van Marokkaanse komaf tot één van de belangrijkste groep buitenlandse investeerders in het Zuid-Europese land. De groep is al jaren bezig met een opmars.

In 2020 werden in Spanje ruim 47.500 huizen gekocht door buitenlanders, dat is 11,3% van het totaal aantal transacties. Hoewel de aankoop van woningen door buitenlanders met 24,6% is gedaald ten opzichte van vorig jaar, hebben veel Marokkanen juist de sprong gewaagd om huiseigenaar te worden.

Buitenlandse investeerders waren in 2020 vooral actief in Alicante, de Balearen, Malaga, Tenerife en Girona, Murcia, Aragon, Las Palmas, Almería, Tarragona en Castellón.



In 6,7% van deze transacties hadden kopers een Marokkaanse achtergrond. In de regio's Aragon en Murcia waren Marokkanen zelfs de grootstegroep buitenlandse kopers.

Marokkanen kozen vooral voor oudbouw (89,5%), evenals de Fransen en de Britten. Nederlanders, Belgen, Noren en Zweden kozen daarentegen vooral voor nieuwbouwprojecten.

