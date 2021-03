Ottman Azaitar beklaagt zich bij UFC over 'bevooroordeelde' scheidsrechter

Ottman Azaitar gaat een klacht indienen bij het Amerikaanse Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ottman beweert dat zijn broer Abu Bakr Azaitar als winnaar uit de bus had moeten komen in zijn recente gevecht tegen de Canadees Marc-André Barriault. Abu Bakr ging in de derde ronde KO.

Tijdens het eerste gevecht van de avond overwon de middengewicht uit Quebec een zware eerste ronde, maar begon vaart te maken naarmate het gevecht vorderde. In de derde ronde sloeg hij echter genadeloos toe nadat Abu Bakr probeerde zijn losgeraakte mondbitje op te rapen.

In een bericht op Instagram beschuldigt Ottman scheidsrechter Jerin Valel van "vooringenomenheid, oneerlijkheid en incompetentie". Volgens Ottman had Valel tussenbeide moeten komen nadat zijn broer zijn mondbitje kwijtraakte. In het ergste geval zou de partij hebben geëindigd in een 'draw' (gelijkspel).



Scheidsrechter Valel had het gevecht meerdere keren kunnen stoppen en deed dat uiteindelijk voor het TKO op 4:56 van de derde ronde. Volgens Ottman heeft de scheidsrechter daarmee laten zien niet om te kunnen gaan met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de deelnemers.

In zijn Instagram-bericht benadrukt Ottman dat de scheidsrechter onpartijdig moet zijn, ongeacht de "religieuze en etnische achtergrond van de deelnemer".



Op sociale netwerken wordt het "gejank" van Ottman fel bekritiseerd. Volgens velen is Abu Bakr de terechte verliezer en moet hij gewoon meer aan zijn conditie werken.

Terugkeer

Voor Abu Bakr was het gevecht van zaterdagavond zijn grote terugkeer in de octagon nadat hij door de UFC-organisatie voor zeven maanden was geschorst wegens het zakken voor vier verschillende drugstests.

Het was tevens Abu Bakrs eerste gevecht sinds 2018, toen hij in juli een unanieme overwinning behaalde op Vitor Miranda tijdens UFC Fight Night 134.

