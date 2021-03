Langzaamaan iets meer mensen op straat tijdens avondklokuren

Nederlanders vertonen zich 's avonds langzaamaan meer buiten na 21.00 uur, zowel doordeweeks als in het weekend.

Dat meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat hiervoor 10.000 panelleden van 16 jaar en ouder volgt met een app.

Woensdagavond zal de avondklok worden verschoven van 21.00 naar 22.00 uur. Het valt dus te verwachten dat meer mensen zich tijdens dit extra uur op straat zullen begeven. Maar men is de afgelopen tijd sowieso al iets meer buiten rond die tijd.

Eind januari, toen de avondklok net in was gegaan, was doordeweeks nog geen 3 procent van de mensen tussen 21.00 en 04.30 uur op straat te vinden. Vorige week, in de negende week van de avondklok, was dit percentage opgelopen tot 3,6. In de eerste week na ingang van de avondklok waren op vrijdag en zaterdag 2,6 procent van de mensen onderweg, tegenover 3,4 procent vorige week.



"De trend is redelijk stabiel de laatste weken", zegt onderzoeker Tineke School van het NVP. "Al gaat deze eerder iets naar boven dan naar beneden."

Zomertijd

Toen de avondklok werd ingevoerd, is het percentage mensen dat na 21.00 uur buiten was ruim gehalveerd, zowel doordeweeks als in het weekend.



Afgelopen zondag was de eerste dag van de zomertijd, terwijl de avondklok nog om 21.00 uur inging. Vanaf woensdag begint deze om 22.00 uur, onder andere omdat er volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) "veel meer issues met de naleving" zouden ontstaan met de vroege avondklok.

Deze zondag was bijna 3,5 procent van de panelleden buiten na negenen. In de vijf weken daarvoor was dat gemiddeld 2,7 procent. Toch is nu nog het te voorbarig om conclusies te trekken over de ingang van de zomertijd, volgens School.



De meeste mensen die na ingang van de avondklok op straat zijn, zitten in de auto of zijn te voet. Dit geldt voor zowel de eerste avondklokweek als vorige week, in het weekend en doordeweeks. Nog steeds zijn er veel minder mensen met de auto onderweg dan voor het ingaan van de avondklok, aldus het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.

Tussen 21.00 en 22.00 uur reden in de week voor de avondklok op werkdagen gemiddeld 127 auto’s voorbij op een druk verkeerspunt. Dat waren er vorige week nog maar 77. Hierbij is gekeken naar 200 locaties verspreid over het land, voornamelijk snelwegen.

