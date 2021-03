Zwarte doos ramptoestel Indonesië na maanden terecht

Duikers hebben in Indonesië ook de tweede zwarte doos gevonden van een ramptoestel van Sriwijaya Air.

De autoriteiten hebben ruim twee maanden gezocht naar die cockpitvoicerecorder (CVR), waar geluiden uit de cockpit op staan. Die is volgens een medewerker van de marine uiteindelijk aangetroffen onder een meter modder.

De vondst kan meer licht werpen op de oorzaak van de vliegramp, die aan 62 mensen het leven heeft gekost. De Boeing 737-500 stortte in januari kort na het opstijgen in de Javazee.

De Indonesische commissie die gaat over transportveiligheid (KNKT) zegt dat het zonder de tweede zwarte doos erg lastig zou zijn om de oorzaak van de crash vast te stellen.



De CVR wordt overgebracht naar een laboratorium, waar het uitgelezen zal worden. Dat kan drie dagen tot een week duren, voorspelde het hoofd van de commissie. Duikers hadden de andere zwarte doos van het toestel in januari al gevonden. Daar stond informatie op uit de apparatuur van het gecrashte vliegtuig.

De ramp met vlucht SJ-182 was de dodelijkste vliegtuigcrash in het land sinds 2018. Toen stortte een Boeing 737 MAX van Lion Air in de Javazee. Alle 189 mensen aan boord kwamen om het leven.

