Nederland importeert vooral kleding uit armste landen

Nederland importeert uit de armste landen ter wereld vooral kleding, en dan met name uit Bangladesh.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de import van goederen uit de 46 minst ontwikkelde landen vorig jaar goed voor 2,9 miljard euro.

De invoer uit de lijst armste landen van de Verenigde Naties lag 4 procent lager dan een jaar eerder. Van de 2,9 miljard euro kwam 1,9 miljard euro uit Azië en 1 miljard euro uit Afrika.

In Azië gaat het vooral om kleding, de invoer uit Afrika behelst veelal grondstoffen. De arme landen waren samen goed voor 0,7 procent van de goederenimport door Nederland vorig jaar.



Bangladesh is van de arme landen is met afstand de belangrijkste handelspartner. De totale invoerwaarde vorig jaar was bijna 1,3 miljard euro, waarvan bijna 1,1 miljard euro kleding betrof. Daarmee steeg de invoer vanuit het land in vijf jaar tijd met 47 procent. Op jaarbasis was wel sprake van een daling, vooral door de mindere vraag naar kleding als gevolg van de coronapandemie.

Het beeld voor Cambodja was nagenoeg gelijk aan Bangladesh. In vergelijking met vijf jaar geleden is sprake van een verdubbeling van de invoer, maar op jaarbasis stond de handel op een lager pitje. Cambodja levert vooral kleding, schoeisel en tassen. Verder was de handel met Myanmar, waar ook veel kleding vandaag komt, vorig jaar nagenoeg gelijk aan een jaar eerder.



Uit Angola importeerde Nederland in 2020 vooral olie. Dat was veel meer dan een jaar eerder, maar minder in vergelijking met 2015. Ethiopië is van de minst ontwikkelde landen met een aandeel van bijna drie kwart met afstand de belangrijkste leverancier van snijbloemen. Aluminium wordt uitsluitend geleverd door Mozambique.

De Verenigde Naties gaan bij de armste landen uit van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar het bruto binnenlands product, economische kwetsbaarheid en onderwijs- en gezondheidsindicatoren.

Van de wereldbevolking woont 13,6 procent in een van deze 46 landen.



© MAROKKO.NL 2021