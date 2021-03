Rechtbank vonnist in zaak Tilburgse 'Daesh-vrouw'

De rechtbank in Rotterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen de 25-jarige Fatima H. uit Tilburg.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft zij deel uitgemaakt van terreurorganisatie Daesh en in die hoedanigheid terroristische misdrijven voorbereid.

H. verbleef vanaf de zomer van 2013 zes jaar lang in het strijdgebied van Daesh in Syrië. Het OM heeft vier jaar cel tegen haar geëist. De vrouw was getrouwd met een Belgische Daesh-strijder die in 2017 om het leven kwam. Met hem kreeg zij twee kinderen.

In 2019 keerde H. met haar twee kinderen via Turkije terug naar Nederland. Haar terugkeer zou deels zijn betaald door Samir A., een bekende salafist die momenteel in Nederland wordt vervolgd voor het financieren van terrorisme.



Tijdens haar berechting heeft H. gezegd dat zij de gewelddadige ideologie van Daesh verafschuwt en dat zij destijds niet heeft geweten dat haar man een strijder was. Ze zou naar Syrië zijn afgereisd om weeskinderen te helpen. Volgens het OM heeft de vrouw trouw gezworen aan de kalief en haar strijdende man actief ondersteund. H. is bij een bombardement in Syrië gewond geraakt.

In december is H. het Nederlanderschap ontnomen en tot ongewenst vreemdeling verklaard. Zij heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissingen. Als ze dat verliest, zal ze na het uitzitten van een eventuele straf Nederland moeten verlaten.

H. beschikt nog over een Marokkaans paspoort. Haar twee jonge kinderen zijn ondergebracht bij een familielid.

