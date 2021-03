België: Rechtbank eist schrappen coronamaatregelen in 30 dagen

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg sommeert de Belgische overheid om binnen dertig dagen een eind te maken aan de coronamaatregelen, op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag.

Volgens de rechter zijn de huidige maatregelen gestoeld op wetten die niet kunnen dienen als basis voor de ministeriële besluiten waarmee de coronamaatregelen uitgevaardigd worden.

De uitspraak volgt op een kort geding dat de Liga voor de Mensenrechten had aangespannen en is door de betrokken advocaten aan Belgische media bevestigd. De Liga is een onafhankelijke Belgische stichting die "onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap" bestrijdt.

Volgens de rechtbank zijn de maatregelen in België om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan illegaal. De maatregelen zijn gebaseerd op de Wet op de Civiele veiligheid uit 2007 en twee andere wetten, schrijft De Standaard over de zaak.



Die wet kwam er na een grote treinramp in Ghislenglien om snel en met urgentie te kunnen optreden na dit soort rampen.



Dwangsom

De rechtbank oordeelt dat die basis niet volstaat voor de opgelegde coronamaatregelen.

De rechter geeft de Belgische staat dertig dagen om een gedegen wettelijke basis te voorzien op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag dat die termijn wordt overschreden, tot een maximum van 200.000 euro.



Viruswaarheid

Het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken zou het vonnis aan het bestuderen zijn. Tegen de beslissing is een beroep mogelijk.



De zaak doet denken aan de rechtszaak die de Nederlandse actiegroep Viruswaarheid in februari in Nederland had aangespannen over de juridische onderbouwing van de avondklok. De groep kreeg in eerste instantie gelijk en de rechter zette een streep door de wet die het kabinet gebruikte voor de instelling van de avondklok.

Na het vonnis kwam minister Ferd Grapperhaus van Justitie met een spoedwet. In hoger beroep won de Staat vervolgens en oordeelde het gerechtshof dat er sprake is van "buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken".

