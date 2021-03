Marokko: Benoeming nieuwe Duitse Ambassadeur laat op zich wachten

Door de diplomatieke rel tussen Marokko en Duitsland is ook de benoeming van de nieuwe Duitse Ambassadeur in Marokko nog niet officieel gemaakt.

Götz Schmidt-Bremme, de huidige Duitse ambassadeur in Marokko, kan wat Rabat betreft de plaat poetsen. Zijn uitspraken over de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara zijn verkeerd gevallen in Rabat.

Hij riep in januari dat het Marokkaanse autonomieplan niet de enige oplossing voor het Sahara-conflict zou zijn. Hij nuanceerde de uitspraak later door te zeggen dat het momenteel "wel de meest realistische en meest praktische oplossing" is.

De benoeming van een nieuwe Duitse ambassadeur in Rabat zou op handen zijn. Er zou zelfs al een naam aan Rabat zijn verstrekt. Meerdere bronnen noemen Thomas Peter Zahneisen als mogelijke opvolger. Zahneisen heeft veel functies bekleed bij verschillende Duitse ambassades, met name in Rwanda, de Democratische Republiek Congo, Afghanistan, Pakistan en Frankrijk. Het lijkt er echter op dat beide landen op eieren lopen uit vrees dat de boel verder escaleert.



Het uitblijven van een duidelijke positie vanuit Berlijn inzake de Sahara-kwestie leidde begin deze maand tot de eenzijdige opschorting van de betrekkingen door Marokko. Alle Marokkaanse ministeries kregen de opdracht om alle contact met de Duitse ambassade in Rabat en andere Duitse politieke instanties op te schorten. Dat gebeurde op schriftelijk verzoek van de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita.

Onduidelijkheid

Door onduidelijkheid vanuit Rabat werd in de Marokkaanse pers volop gespeculeerd over de mogelijke oorzaak van de eenzijdige radiostilte. Onder meer de Duitse kritiek op het Amerikaanse standpunt over de Marokkaanse Sahara valt slecht in Rabat, alsook de Duitse wapenleveranties aan Algerije die op haar beurt wapens levert aan het separatistische Polisario-front.



Rabat voelde zich ook buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn vorig jaar. Ook zijn verschillende Duitse politieke actoren actief in Marokko en hebben enkelen het aan de stok gekregen met de Marokkaanse autoriteiten vanwege hun vermeende sympathie en goedkeuring van kritische tegenstanders van de Marokkaanse regering.

Ten slotte wordt ook gewezen naar het recente rapport van het in Berlijn gevestigde Transparency International over Marokko. De NGO beticht het Noord-Afrikaanse land er van te weinig te doen tegen systematische corruptie in de publieke sector.

