Hamas hekelt komst Bahreinse ambassade in Israël

Palestina veroordeelde woensdag de recentste zet van Bahrein waarin de golfstaat diplomatieke vertegenwoordiging in Israël nastreeft.

De Bahreinse koning Hamad bin Isa Al Khalifa heeft dinsdag een ambassadeur benoemd om de diplomatieke missie van zijn land in Israël te leiden.

Bin Isa Al Khalifa heeft ambassadeur Khalid Yusuf Al-Jalahma op de post benoemd, dat gebeurt als onderdeel van een overeenkomst die Israël en Bahrein eind 2020 hadden ondertekend om de relaties te normaliseren.

Hamas-woordvoerder Hazem Qassem omschreef de zet van Bahrein als de zoveelste teleurstellende schakel in de kettingreactie die begon met de ondertekening van een overeenkomst met bezetter Israël. Volgens Qassem zal de normaliseringsovereenkomst alleen de belangen van Israël dienen en niet die van Arabische landen in de regio.



De Israëlische regering had in januari al iemand aangesteld die tijdelijk de diplomatieke missie in Bahrein moet leiden.

Abraham-akkoorden

Op 15 september 2020 is Israël formele betrekkingen aangegaan met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein als onderdeel van de door de Verenigde Staten bemiddelde Abraham-akkoorden. Daarna volgden ook Soedan en Marokko.



Het Noord-Afrikaanse land weigert echter de overeenkomst te beschouwen als normalisering met de Joodse staat. Rabat spreekt liever van een "herstel" van de reeds bestaande informele onderlinge betrekkingen.

Palestijnse leiders hebben de deals afgekeurd en bestempeld als "verraad aan de Palestijnse zaak".

