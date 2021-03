RIVM: Aantal nieuwe coronagevallen weer opgelopen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7684 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. Vorige week woensdag kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7569 meldingen van positieve tests.

De 7684 nieuwe coronagevallen komen omgerekend neer op 44,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is ruim boven de zogenoemde signaalwaarde. Als er meer dan 7 gevallen per 100.000 mensen zijn, oftewel iets meer dan 1200 positieve tests, gaan de alarmbellen af. Donderdag wordt vrijwel zeker de 200e achtereenvolgende dag boven die grens.

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.938 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7420 per dag, het hoogste niveau sinds 9 januari.



Rotterdam

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad testten 399 inwoners positief. In Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag 243. Daarna volgen Tilburg (164) en Utrecht (155).

Rotterdam-Rijnmond telde 842 bevestigde besmettingen, het hoogste aantal van alle veiligheidsregio's. Rotterdam en omstreken torenen de laatste paar dagen boven de rest van het land uit. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren daar 944 inwoners positief getest, het hoogste aantal voor welke regio dan ook sinds eind december.



Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen gaat wel omlaag. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 29 coronapatiënten geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in die periode zijn overleden, omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden geregistreerd. In de afgelopen week zijn 169 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n 24 per dag. Dat is het laagste peil sinds 18 oktober.

In verpleeghuizen raken steeds minder bewoners besmet. Daar zijn nu twintig mensen positief getest. Sinds begin maart schommelt het aantal gevallen rond dat niveau. Eind december en begin januari, rond de start van de vaccinatiecampagne, waren er dagen waarop bijna 500 verpleeghuisbewoners positief testten. Er zijn 205 verpleeghuizen die nu met besmettingen kampen, het laagste aantal sinds 4 oktober.



Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn bijna 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. Van ruim 16.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

De werkelijke aantallen liggen hoger.

