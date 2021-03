Officieel warmste 31 maart ooit gemeten, lokaal al zomers

Nog niet eerder werd het op 31 maart officieel zo warm als woensdag. Op het landelijke hoofdmeetstation in De Bilt steeg de temperatuur in de middag naar 23,8 graden.

Dat meldt Weer.nl. Op sommige andere plekken in het land was zelfs al sprake van de eerste zomerse dag. Het oude officiële dagrecord stamt uit 2017, toen werd het op deze dag 21,8 graden in De Bilt.

Het is deze woensdag de op één na warmste dag in maart ooit gemeten in De Bilt. Het officiële maandrecord staat op 23,9 graden, gemeten op 29 maart 1968.

Ook elders in het land liep de temperatuur flink op. Zo werd in het Limburgse Arcen om 16.20 uur een temperatuur van 26,1 graden genoteerd. Dat is de hoogste temperatuur die ooit in maart gemeten is.



Weerstations

Op drie Nederlandse weerstations was het zomers warm, waarvoor op een officieel meetpunt een temperatuur boven de 25 graden moet worden gemeten. Dat was in Ell, Eindhoven en dus in Arcen.

Dinsdag was er al sprake van de eerste officiële warme dag van het jaar: het werd toen in De Bilt 20 graden. Om van een officiële warme dag te kunnen spreken, moet op het hoofdstation in De Bilt een temperatuur van 20 graden of meer worden gemeten. Afgelopen maandag gaat de boeken in als eerste lokale warme dag van het jaar. In het Limburgse Arcen liep het kwik op tot 21,9 graden.

