Marrakech: Vrouw overlijdt in ziekenwagen na opnameweigering door 2 ziekenhuizen

Een 50-jarige vrouw is dinsdag in Marrakech overleden nadat ze vlak daarvoor geweigerd werd door twee ziekenhuizen

De vrouw was onder behandeling in het Imintanot-ziekenhuis maar moest voor een röntgenfoto naar het Shishawa-ziekenhuis. Bij de kankerpatiënte werd eerder al het coronavirus vastgesteld.

Om behandeld te worden tegen het longvirus werd ze vervoerd naar het Ibn Tufail Ziekenhuis, naar verluidt werd ze daar geweigerd omdat ze kanker heeft.

Vanuit het Ibn Tufail-ziekenhuis werd ze doorverwezen naar het Universitair Ziekenhuis Mohammed VI. Ook daar werd ze geweigerd en vervolgens teruggestuurd naar Ibn Tufail, waar ze haar wederom weigerden op te nemen.

De vrouw overleed even later in de ambulance, voor de ingang van het ziekenhuis.

