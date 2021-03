Rabat: leerlinge aangehouden wegens seksuele intimidatie jegens leraar

Een 15-jarige leerlinge is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank van eerste aanleg wegens seksuele intimidatie.

Het tienermeisje zou verliefd zijn geworden op haar leraar en hem zowel binnen als buiten de school hebben gestalkt, meldt dagblad Assabah woensdag. Het meisje verblijft momenteel op het politiebureau in een cel voor minderjarigen.

De krant meldt dat de leraar eerder al geklaagd heeft bij de schooldirectie alvorens hij aangifte deed bij de politie. Ook zou de leraar de leerlinge meermaals tevergeefs hebben gewaarschuwd te stoppen met de seksuele toespelingen.

Het kind werd eerder deze week gearresteerd door de politie. Haar vader is opgeroepen om het gerechtelijk onderzoek bij te wonen.



De zaak zorgde voor verdeeldheid onder leidinggevenden van de onderwijsinstelling. De directie had liever gezien dat de zaak intern werd opgelost. Meerdere leerkrachten en familieleden van de verdachte hebben de klagende leraar verzocht zijn aangifte in te trekken.

De leraar is daar echter niet op in gegaan een heeft aangegeven de voorkeur te geven aan de gerechtelijke procedure, zodat de leerlinge in kwestie zich "bewust wordt van de ernst van haar daden", aldus de leraar.

