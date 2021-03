Ook Marrakech krijgt nieuwe openbare toiletten

In Marrakech worden binnenkort nieuwe openbare toiletten geïnstalleerd

De gemeenteraad heeft de nieuwe generatie toiletblokken gepresenteerd en heeft aangegeven dat de eenheden zullen worden verspreid over de drukbezochte delen van de stad.

De toiletbokken bestaan uit individuele en dubbele eenheden met de mogelijkheid om de zijgevels te gebruiken reclame-uitingen. De gemeenteraad is nog wel op zoek naar een exploitant voor het beheer van openbare sanitaire faciliteiten en de bijbehorende reclamezuilen.

In Marrakech is al geruime tijd een gebrek aan openbare toiletten. Burgers zijn daardoor genoodzaakt hun toevlucht te zoeken tot verlaten gebouwen, geïsoleerde of donkere plaatsen, tegen bomen, auto's, vrachtwagens, bussen, en muren.



In sommige delen van de okerkleurige stad behoren die muren tot het historisch erfgoed van Marokko. In Kebab Doukkala, in het historische deel van Marrakech, zijn de wildplassers een doorn in het oog van bewoners en ondernemers.

Uit frustratie spoelen ze zelf maar de troep weg. Deze groep heeft lokale autoriteiten meermaals opgeroepen het probleem op de agenda te zetten.



Casablanca

In de economische hoofdstad werden in oktober vorig jaar al nieuwe openbare toiletten in gebruik genomen. Er ontstond echter ophef omdat de nieuwe faciliteiten ruim 600.000 DH (€55.000) zouden kosten, per stuk.

Enkele maanden na gebruik zijn de gebruikssporen duidelijk zichtbaar. De toiletten worden niet regelmatig schoongemaakt, ook hebben vandalen de peperdure urinoirs vernield en beklad met graffiti.

