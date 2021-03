Marokko: Nieuw wetsvoorstel moet helpen in de strijd tegen corruptie

Het Huis van Afgevaardigden in Marokko heeft vorige week een wetsvoorstel aangenomen ter ondersteuning van de nationale anticorruptie-raad (INPPLC).

Corruptie in Marokko is een bekend feit, zowel bij inwoners als bij bezoekers. In de Corruption Perceptions Index 2020 staat Marokko op de 86e plaats van de 180 landen wereldwijd, gelijk met Turkije, India, Burkina Faso, Trinidad-Tobago en Oost-Timor.

Hoewel Marokko de inspanningen om corruptie te bestrijden heeft geïntensiveerd blijken deze tot dusver een weinig meetbaar effect te hebben gehad. De reeks arrestaties van vermeende corrupte overheidsfunctionarissen dienden afgelopen jaren als de belangrijke eerste stap om een precedent te scheppen en het vertrouwen van het publiek te winnen.

Het nieuwe wetsvoorstel zal de volgende - hoognodige - stappen zetten om de anticorruptie-raad INPPLC te versterken bij het bestrijden van corruptie in het Noord-Afrikaanse land. Het wetsvoorstel concentreert zich op twee specifieke punten.



Ten eerste heeft het wetsvoorstel de definitie van corruptie verruimd tot alle handelingen die kunnen leiden tot een administratieve en/of financiële schending. Het tweede punt houdt verband met de strafwetgeving, verminderd belangenconflicten en schept kaders voor activiteiten van administratieve en openbare lichamen alsook het misbruik van openbare middelen.

Het nieuwe wetsvoorstel geeft INPPLC ook de bevoegdheid om onderzoeken uit te voeren en rapporten op te stellen over vermeende corruptiegevallen. Deze kunnen vervolgens naar de autoriteiten worden gestuurd om gepaste disciplinaire of strafrechtelijke procedures te waarborgen. Verder zal INPPLC nauwer gaan samenwerken met het Openbaar Ministerie, dat sinds maandag onder leiding staat van Moulay El Hassan Daki.



Het wetsvoorstel werd aanvankelijk niet door iedereen warm onthaald. Parlementariërs en juristen bekritiseerden de macht van de anticorruptie-raad en gingen zelfs zo ver dat ze het wetsvoorstel blokkeerden. De verwerping leidde tot kritiek op parlementsleden vanwege hun vermeende "hebzucht".

Volgens critici zijn de politici enkel geïnteresseerd in financiële zelfontplooiing en geven ze verder weinig om het algemeen belang of het lot van minderbedeelde kiezers.

