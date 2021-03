Marokko is de op twee na grootste exporteur van mandarijnen

Marokko is momenteel de op twee na grootste exporteur van mandarijnen ter wereld.

Dat meldt de Association of Citrus Producers of South Africa (CGA) in het jaarrapport.

Het rapport houdt rekening met het jaarlijkse gemiddelde van de export tussen 2015 en 2020 en met prognosegegevens voor het jaar 2021.

In deze periode exporteerde Marokko gemiddeld 510.000 ton mandarijnen per jaar, waarmee het zich positioneerde als één van de grootste exporteurs van het citrusvrucht.



Turkije heeft China ingehaald en is momenteel de grootste exporteur van mandarijnen, met een jaargemiddelde van 759.000 ton. China exporteert gemiddeld 644.000 ton per jaar en staat op de tweede plaats.

Marokko staat derde en heeft een flinke voorsprong op de nummer vier; Zuid-Afrika telt een gemiddelde jaarlijkse mandarijnexport van 294.000 ton. Op de vijfde plaats staat de Europese Unie (EU) met een gemiddelde jaarlijkse export van 98.000 ton mandarijnen.



Wat productie betreft heeft China haar plaats als topproducent weten te behouden. Het Oost-Aziatische land oogst jaarlijks gemiddeld 21,68 miljoen ton mandarijnen.

De EU komt op de tweede plaats met een gemiddelde jaarlijkse productie van 3,10 miljoen ton, gevolgd door Turkije (1,45 miljoen ton), Marokko (1,17 miljoen ton), en de Verenigde Staten met jaarlijks 875.000 ton.

© MAROKKO.NL 2021