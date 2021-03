Vanaf zaterdag strengere lockdown voor heel Frankrijk

In de strijd tegen de derde golf van het coronavirus gaat heel Frankrijk vanaf zaterdag voor een maand weer in een strengere lockdown.

De maatregelen die sinds enkele weken gelden voor negentien regio's worden uitgebreid naar alle departementen. Dat kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan op televisie, in zijn zevende toespraak binnen een jaar over de coronacrisis.

Hij zei te hopen dat na een maand extra inspanningen door de bevolking het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar wordt. Vanaf midden mei zou Frankrijk dan stap-voor-stap weer open kunnen gaan, aldus Macron. Hij noemde daarbij terrasjes en culturele instellingen.

Tot de lockdownmaatregelen behoren een avondklok vanaf 19.00 uur, thuiswerken en een verbod om verder dan 10 kilometer van je woning een luchtje te scheppen. Verder wordt de komende schoolvakantie van twee weken met een week verlengd.



In die week dat de scholen dicht zijn, krijgen de leerlingen wel onderwijs op afstand. Het is de eerste keer dit schooljaar dat de scholen door de coronacrisis worden gesloten. Ze waren daarvoor alleen tijdens de eerste strenge lockdown een jaar geleden een tijd dicht.

Vaccinaties

Macron zet ook vol in op vaccinaties om de coronacrisis te beteugelen. Vanaf midden april kunnen 60-plussers worden ingeënt, een maand later iedereen boven de 50 jaar. De president verwacht ook dat de Europese productie van de vaccins snel wordt opgeschroefd. Hij zei dat Europa het leidende continent wordt in de wereld bij het maken van vaccins.



De strengere lockdown was al verwacht omdat was aangekondigd dat Macron zelf de Fransen zou toespreken. De laatste keren had premier Jean Castex maatregelen verkondigd.

De ingreep van de regering volgt op onder meer alarmerende berichten uit de ziekenhuizen in en om Parijs. Daar liggen de intensivecareafdelingen overvol met coronapatiënten.

Macron zelf wees erop dat Frankrijk op weg is naar 100.000 coronadoden.

