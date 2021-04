Bodycambeelden afgespeeld van agent die George Floyd doodde

.In het strafproces tegen de Amerikaanse politieagent die in mei vorig jaar de zwarte arrestant George Floyd doodde, zijn woensdag de beelden van het fatale incident afgespeeld die gemaakt zijn door de bodycam van toenmalig agent en beklaagde Derek Chauvin.

Bij die beelden is te horen hoe Chauvin destijds zijn handelen naderhand probeerde te rechtvaardigen. Nadat de ambulance met de bewusteloze Floyd was weggereden, werd Chauvin aangesproken door getuige Charles McMillian, is te zien in de video.

"Ik heb geen respect voor wat je gedaan hebt", vertelt die aan Chauvin. "We moesten deze man onder controle houden omdat hij een grote vent is, en omdat het erop leek dat hij onder invloed was", antwoordt agent Chauvin.

McMillian was door de openbaar aanklager opgeroepen als getuige in het strafproces tegen Chauvin. De man, een van de eerste omstanders bij het incident, had het woensdag zichtbaar moeilijk in de rechtbank. Na het zien van de videobeelden van het incident tussen Floyd en de politie barstte McMillian in tranen uit.



In de video was te zien hoe de agenten een tegenstribbelende Floyd in de politieauto proberen te krijgen. Die probeert de agenten duidelijk te maken dat hij "claustrofobisch" is en lastig lucht krijgt. McMillian zou voor de worsteling nog tegen Floyd hebben gezegd dat hij mee moest werken met de agenten. "Je kan niet winnen", zou hij Floyd hebben gezegd.

Floyd werd op 25 mei vorig jaar aangehouden in de Amerikaanse stad Minneapolis nadat hij een pakje sigaretten zou hebben afgerekend met een vervalst 20 dollarbiljet. Christopher Martin, de kassamedewerker van de winkel waar Floyd de sigaretten had gekocht, getuigde woensdag ook in de rechtszaal.



Martin vertelde dat Floyd "high" leek te zijn toen hij in de winkel was, maar ook "heel vriendelijk, benaderbaar en spraakzaam". Ook de 19-jarige winkelbediende had het moeilijk in de rechtszaal. "Als ik dat bankbiljet niet had aangenomen, had dit allemaal niet hoeven gebeuren", zei Martin. Toen hij Floyd buiten even na het afrekenen roerloos zag liggen met Chauvins knie in diens nek, voelde Martin "ongeloof en schuld", getuigde hij.

De advocaat van Chauvin beweerde in zijn openingspleidooi dat Floyds dood niet door verstikking is veroorzaakt. Die zou volgens de verdediging vooral het gevolg zijn geweest van drugs- of medicijngebruik en onderliggende gezondheidsproblemen.



De strategie van de openbaar aanklager is met name om de jury ervan te overtuigen dat Chauvin ten onrechte een gevaarlijke verwurging toepaste om Floyd tot medewerking te dwingen. Als Chauvin schuldig wordt bevonden aan doodslag, de zwaarste aanklacht tegen hem, kan hij 40 jaar gevangenisstraf krijgen.

De dood van George Floyd leidde vorig jaar wereldwijd tot een storm van verontwaardiging. In tal van plaatsen in en buiten de Verenigde Staten werd massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

