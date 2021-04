Rutte opperde ministerspost voor Omtzigt bij verkenners

VVD-leider Mark Rutte heeft tijdens zijn gesprek met de oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren geopperd om Pieter Omtzigt een ministerpost aan te bieden, mocht het CDA deelnemen aan een nieuw kabinet.

Dat staat te lezen in de gespreksverslagen die donderdag zijn vrijgegeven. Rutte merkte ook op dat het "erg ingewikkeld" wordt om zonder de christendemocraten tot een coalitie te komen.

Rutte sprak vorige week nog tegen dat hij of D66-leider Sigrid Kaag in de eerste verkenningsronde de naam van de altijd kritische Omtzigt hadden genoemd. "Je moet wat met Omtzigt", staat desondanks in Ruttes gespreksverslag. Het CDA-Kamerlid staat bekend als een luis in de pels.

Niet alleen toen zijn partij van 2012 tot 2017 in de oppositiebankjes zat, maar ook de afgelopen jaren toen het CDA meeregeerde, was hij vaak bijzonder kritisch op het kabinetsbeleid.



In een document dat Jorritsma en Ollongren opstelden ter voorbereiding op een tweede gesprek met Rutte en Kaag, stond achter de naam van Omtzigt "functie elders". Die notitie kwam op straat te liggen doordat Ollongren hem duidelijk zichtbaar onder haar arm droeg, toen zij op het Binnenhof gefotografeerd werd door een ANP-fotograaf.

Linkse partijen

VVD-leider Rutte wil het CDA er graag bij hebben, omdat hij niet met meerdere linkse partijen in zee wil. "Allebei gaan we niet trekken", zei hij over samenwerking met de PvdA en GroenLinks. Met het CDA erbij zou het ook niet nodig zijn om met beide linkse partijen te gaan regeren. Rutte zou het liefst helemaal niet met links regeren, maar met JA21 of de ChristenUnie.



Samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie sloot Rutte nagenoeg uit. Wel hield hij wat de PVV betreft nog een kleine slag om de arm.

"Als Wilders morgen belt en hij neemt alles terug, dan wordt blijven uitsluiten ingewikkeld", aldus Rutte, doelend op uitspraken van de PVV-leider over minder Marokkanen van enkele jaren geleden.

