Wilders wil nieuwe verkiezingen na 'leugen' Rutte

PVV-leider Geert Wilders vindt dat premier Mark Rutte moet opstappen en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Volgens Wilders heeft Rutte Nederland "voorgelogen", door te ontkennen iets gezegd te hebben tijdens de verkenningsgesprekken over de positie van kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Donderdag stond in vrijgegeven notities dat er wel degelijk met de VVD over Omtzigt is gesproken. "Je moet wat met Omtzigt: minister maken", aldus het verslag.

Vorige week donderdag viel in een uitgelekte notitie van verkenner Kajsa Ollongren al te lezen dat er over een "functie elders" voor Omtzigt gesproken zou worden.



Rutte werd donderdag opgewacht door een grote groep journalisten, maar wilde voor het debat niks kwijt. Hij zei eerst het gesprek met de Tweede Kamer te willen aangaan.

Pieter Omtzigt

CDA-Kamerlid Omtzigt wordt op handen gedragen door veel kiezers. Meer dan 342.000 voorkeurstemmen kreeg hij. Maar in Den Haag heeft hij niet alleen fans.



Omtzigt staat bekend als kritisch Kamerlid. De toeslagenaffaire was aanleiding dat er in de ministerraad ‘niet op vriendelijke toon’ over hem werd gesproken.

Dat bleek tijdens de verhoren van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de uit de hand gelopen fraudebestrijding bij de kinderopvangtoeslag.

© ANP 2021