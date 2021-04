Rutte: heb niet gelogen over Omtzigt, herinnerde het verkeerd

Premier Mark Rutte herinnerde zich niet dat hij het in zijn gesprek met de voormalige verkenners over CDA-Kamerlid Omtzigt had gehad.

"Ik heb niet gelogen", zei hij donderdag in de Tweede Kamer. Rutte zei vorige week dat hij in zijn gesprek met de verkenners niet over Omtzigt sprak.

"Uit het verslag blijkt dat het wel over hem is gegaan. Dat roept terecht veel vragen op. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd, en betreur dat ten zeerste", aldus Rutte.

Zijn verklaring kwam Rutte op hoongelach uit de Tweede Kamer te staan, maar de premier hield er aan vast. "Ik weet werkelijk niet wat ik hoor", zei SP-leider Lilian Marijnissen.



"Ik heb de afgelopen uren gedacht: welke verdediging zal hij brengen? Maar dat hij geen herinneringen heeft en naar eer en geweten heeft gehandeld, had ik niet kunnen bedenken. Hoe ziet hij zelf nog dat hij geloofwaardig verder kan?"

Pieter Omtzigt

CDA-Kamerlid Omtzigt wordt op handen gedragen door veel kiezers. Meer dan 342.000 voorkeurstemmen kreeg hij. Maar in Den Haag heeft hij niet alleen fans.



Omtzigt staat bekend als kritisch Kamerlid. De toeslagenaffaire was aanleiding dat er in de ministerraad ‘niet op vriendelijke toon’ over hem werd gesproken.

Dat bleek tijdens de verhoren van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de uit de hand gelopen fraudebestrijding bij de kinderopvangtoeslag.

