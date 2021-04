RIVM: Coronagemiddelde loopt nog iets op

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt nog op, maar het gaat de laatste dagen niet zo snel.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7882 positieve tests geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), iets meer dan op woensdag en iets meer dan de vorige donderdag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 52.071 nieuwe gevallen gemeld. Dat is het hoogste peil sinds begin januari. Gemiddeld zijn er 7439 positieve tests per dag geregistreerd.

In de week tot aan woensdag stond het gemiddelde op 7413 gevallen, tot aan dinsdag was het gemiddelde 7400. In de afgelopen weken was het gemiddelde juist fors opgelopen.



Nederland komt wel voor de 200e achtereenvolgende dag boven de zogeheten signaalwaarde uit. Dat is de grens waarbij alarmbellen afgaan en eventueel maatregelen nodig zijn. De grens staat op 7 gevallen per 100.000 inwoners.

De laatste keer dat Nederland onder die limiet bleef, was op 13 september.

© ANP 2021