Franse Tweede Kamer akkoord met draconische lockdown

De Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, is zoals verwacht akkoord gegaan met weer een nationale lockdown vanaf zaterdag.

President Emmanuel Macron had die donderdag aangekondigd om de derde golf van coronabesmettingen tegen te gaan. Van de 577 parlementariërs stemden er 348 voor de nieuwe lockdown en negen tegen.

Een groot deel van de oppositie boycotte de stemming. Maar er was veel kritiek in de Nationale Vergadering op het beleid van Macron en zijn premier Jean Castex. De fractieleider van de conservatieve Republikeinen, Damien Abad, zei tegen Castex dat het parlement niet is bedoeld om telkens "uw reeks van mislukkingen" te zegenen.

Het land worstelt nu weer met een sterke toename van het aantal coronapatiënten en dat leidt op sommige plaatsen, inclusief de hoofdstad Parijs, tot grote drukte in gezondheidsinstellingen. Frankrijk telt 67 miljoen inwoners en heeft met 5000 ernstig zieke coronapatiënten relatief veel mensen met Covid-19 op de intensive care.



Macron heeft bepaald dat daarom niet alleen de negentien departementen waar al een strengere lockdown was ingevoerd, maar heel het land een maand huisarrest krijgt. Het is dan nog slechts toegestaan maximaal 10 kilometer van de woning weg te gaan zonder dringende reden.

En iedereen die geen werk of andere geldige reden heeft, moet vanaf 19.00 uur binnenblijven. Het is vooral dramatisch voor kinderen en jongeren en mensen die klein behuisd zijn en geen geldige reden kunnen opvoeren om de deur uit te gaan. En de scholen worden weer gesloten gedurende een maand.



Macron zei wel te hopen dat daarna het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar wordt. Vanaf midden mei zou Frankrijk dan stap-voor-stap weer open kunnen gaan.

Macron noemde daarbij terrasjes en culturele instellingen.

