Verenigde Staten halen deel van leger weg uit de Golfregio

De Verenigde Staten zijn begonnen met de verwijdering van een deel van het militaire materieel en troepen in de Golfregio.

The Wall Street Journal meldt dat president Joe Biden daar het bevel voor heeft gegeven en inmiddels zeker drie Patriot-luchtverdedigingssystemen weg zijn.

De krant schrijft dat dit de eerste stappen zijn in Bidens streven om de Amerikaanse militaire invloed op het Midden-Oosten te verkleinen.

Er wordt gemeld dat een deel van de legercapaciteit wordt ingezet op andere plekken in de wereld waar het nodig zou zijn. Dit zou volgens The Wall Street Journal kunnen betekenen dat duizenden militairen in de loop van de tijd de regio zullen verlaten.



Eind vorig jaar waren ongeveer 50.000 Amerikaanse militairen in de Golfregio. Op het hoogtepunt van de spanningen tussen de regering van Bidens voorganger Donald Trump en Iran twee jaar geleden, waren dat er 90.000.

Er werden in dat jaar duizenden militairen, vier Patriot-luchtverdedigingssystemen en ander militair materieel naar Saoedi-Arabië gestuurd om de Amerikaanse troepen en de grenzen te beschermen.

