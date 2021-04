Afrika Cup begint op 9 januari 2022 in Kameroen

De Afrika Cup zal van 9 januari tot 6 februari 2022 plaatsvinden in Kameroen.

Dat maakte de Afrikaanse voetbalbond (CAF) bekend. De loting is op 25 juni 2021.

Normaal gesproken zou het toernooi dit jaar in januari hebben plaatsgevonden, maar door de coronacrisis was dat niet mogelijk.

Het deelnemersveld bestaat uit 24 landenploegen, die over zes groepen van vier teams worden verdeeld. Er wordt nog om één ticket gestreden.



Sierra Leone en Benin maken in een onderling duel in juni uit wie zich als laatste ploeg kwalificeert voor het eindtoernooi. Beide landen zouden elkaar afgelopen dinsdag treffen, maar door onenigheid over een aantal positieve coronatests aan de kant van Benin moest het duel worden uitgesteld.

De volgende 23 ploegen hebben zich gekwalificeerd: Marokko, Algerije, Burkina Faso, Kaapverdië, Comoren, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Ivoorkust, Malawi, Mali, Mauritanië, Nigeria, Senegal, Soedan, Tunesië, Zimbabwe en gastland Kameroen.



© MAROKKO.NL 2021