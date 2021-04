Gazastrook ziet alarmerende piek in coronagevallen

In het laatste etmaal zijn 1.061 van de 3.651 uitgevoerde tests afgelopen positief gebleken

Dat meldt het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid donderdag.

Het gebied, dat onder een Israëlische blokkade staat, heeft tot dusver meer dan 65.000 besmettingen gemeld, waaronder 611 coronagerelateerde sterfgevallen.

De Palestijnse gezondheidsautoriteiten registreerde de laatste 24 uur 13 nieuwe coronadoden en 2.288 besmettingen, waardoor de totale caseload is opgelopen tot 270.878 infecties en en 2.881 doden.



Er liggen in totaal 209 coronapatiënten in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Palestijnse gebieden, waaronder de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, worden sinds 1967 door Israël bezet. De bezetting wordt volgens het internationaal recht als illegaal beschouwd.

