Bank Al-Maghrib: helft hypotheken in Marokko is rentevrije 'halal-hypotheek'

Tussen februari 2020 en februari 2021 werd in Marokko ruim 7,5 miljard DH (€ 700 miljoen) aan onroerendgoedleningen verstrekt.

Daarvan is 3,7 miljard DH (€ 346 miljoen) in de vorm van de zogenaamde 'Murabaha'-lening, het populaire vlaggenschip-product van participerende banken in Marokko. De Murabaha-hypotheek is een hypotheeklening waarbij de bank en de klant het vooraf eens worden over de prijsverhoging of 'cost-plus' van het onderpand.

Net als conventionele banken hebben ook deelnemende banken in Marokko de gevolgen van de corona-pandemie ondervonden, maar toen de lockdown halverwege coronajaar 2020 ten einde kwam, herstelde de commerciële activiteit zich in een gestaag tempo, gekenmerkt door een aanzienlijke toename van verstrekte geldkredieten.

Volgens cijfers van de Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib (BAM) bedroeg de uitstaande financiering van alle deelnemende banken eind februari 2021 zo'n 14,3 miljard DH (€ 1,33 miljard), een toename van 47% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.



De stijging wordt volgens BAM voornamelijk gedreven door de Murabaha-leningen, een sharia-conform financieringsproduct op de markt gebracht door deelnemende banken in Marokko.

De 'halal-hypotheek' is razend populair en geniet de voorkeur van menig huizenkoper. Het totaal aan uitstaande financiering als gevolg van de participatieve hypotheek is met 44 procent gestegen tot 11,9 miljard DH (€ 1,1 miljard). Het uitstaande bedrag middels de conventionele hypotheek steeg daarentegen met slecht 3 procent.



Het Murabaha-financieringsproduct is verreweg het meest verkochte product van deelnemende banken, met een aandeel van meer dan 80% van de totale toegekende financieringen. Consumentenkredieten komen op de tweede plaats, met meer dan een miljard DH (€ 93 miljoen), een toename van 28%. Kredieten voor witgoed en ander huishoudelijke apparaten bedraagt 878 miljoen DH (€ 82 miljoen), een toename van meer dan 100% ten opzichte van een jaar eerder.

Verduurzaming financiering woningmarkt

Opmerkelijk is ook dat klanten bij deelnemende banken aanzienlijk meer zijn gaan sparen. Tussen februari 2020 en februari 2021 werd een stijging van 41 procent waargenomen. Ondanks de toename blijft de kloof tussen de verstrekte hypotheken en de aangeboden deposito's aanzienlijk.



Volgens professionals in het bankwezen wordt het verschil voornamelijk verklaard door het ontbreken van een participerende interbancaire markt, zoals die bestaat in de conventionele banksector waar banken in toenemende mate afhankelijk zijn van de kapitaalmarkt. Ook ontbreekt de mogelijkheid om herfinanciering te krijgen van de centrale bank.

Om de kloof tussen financiering en deposito's te overbruggen hebben de deelnemende banken voornamelijk hun toevlucht genomen tot de zogenaamde 'Wakala Bil Istithmar', een overeenkomst tussen de participerende bank en de conventionele bank, waarbij de conventionele bank de participerende bank van geld voorziet om te voldoen aan financieringsverzoeken.



Voor gezonde financiële instellingen is de methode werkbaar. Andere deelnemende banken ondervinden moeite bij het vinden van het juiste evenwicht tussen herfinanciering (korte termijn) en reguliere financiering (lange termijn).

Toch zijn de vooruitzichten voor 2021 bijzonder goed met de komst van nieuwe financiële producten zoals de 'Moucharaka' en 'Moudaraba', evenals de langverwachte lancering van de 'Takaful'-verzekering (een participatieverzekeringsproduct). De halal-producten moeten helpen om het aanbod van deelnemende banken verder uit te breiden.

© MAROKKO.NL 2021