Marokko: ook met vaccinatiebewijs niet mogelijk om tussen steden te reizen

Een bewijs van vaccinatie tegen het coronavirus is geen vrijbrief om gedurende de lockdown tussen steden te reizen.

Dat meldt de vaccinatiecommissie van het zorgministerie in een verklaring.

In Marokko wordt op sociale netwerken en door sommige nieuwsdiensten beweert dat gevaccineerden geen verplaatsingsbewijs meer nodig hebben om tussen steden te reizen of om tijdens de avondklok de deur uit te gaan.

Door de coronamaatregelen is het al geruime tijd niet toegestaan om tussen steden te reizen en door de avondklok mag men tussen 21.00 uur en 06.00 zonder verplaatsingsbewijs niet de deur uit.



Coronacommissie-lid Moulay Said Afif ontkent de geruchten en beweert dat het bevoordelen van gevaccineerden in de huidige fase van de vaccinatiecampagne "discriminerend" zou zijn. "Hoe kunnen we met een discriminerende maatregel komen voordat de campagne zelfs maar zijn eerste doelstellingen heeft bereikt?", zei hij verbijsterd.

Het landelijke inentingsprogramma was eind januari begonnen. De Marokkaanse autoriteiten streefden er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Dat doel lijkt door de beperkte voorraad vaccins onmogelijk.



Tot dusver zijn 4,32 miljoen burgers ingeënt, daarvan heeft meer dan 3,76 miljoen inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen. Burgers die beide injecties hebben ontvangen kunnen een vaccinatiecertificaat downloaden via www.liqahcorona.ma.

De voordelen van het vaccinatiebewijs zijn echter onduidelijk. Zorgminister Khalid Ait Taleb meldde eind vorig jaar dat het enkel mogelijk zou zijn om naar het buitenland te reizen als men beschikt over een vaccinatiebewijs of coronapaspoort.

