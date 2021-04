Spanje repatrieert 3.000 gestrande burgers uit Marokko

Spanje gaat op korte termijn 3.000 staatsburgers terughalen uit Marokko

Dat maakte de Spaanse regering woensdag bekend nadat onderdanen in Marokko vast zijn komen te zitten als gevolg van opgeschorte vluchten.

De Marokkaanse autoriteiten besloten maandag om vluchten van en naar Frankrijk en Spanje op te schorten. De twee landen dienden tot dusver als vluchtroute voor Europeanen die door de vliegbeperking vast zijn komen te zitten in Marokko. Via het water is het al geruime tijd onmogelijk om tussen de twee continenten te reizen.

De Spaanse regering zal "altijd" haar onderdanen terughalen, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya.



Helemaal blij lijkt ze er echter niet mee, "dit is nog een ander voorbeeld dat laat zien hoe extreem verantwoordelijk we op dit moment moeten zijn als we op reis gaan", verduidelijkte de Spaanse bewindsvrouw.

"Momenteel is er zoveel onzekerheid aan de grenzen en met betrekking tot de in, en doorreisvoorwaarden in andere landen dat het nog steeds het beste is om niet te reizen.", vervolgde ze, zonder duidelijkheid te verschaffen over het verloop van de repatriëringsoperatie van Madrid.



Naast Frankrijk en Spanje heeft Marokko momenteel de luchtverbinding met 37 landen opgeschort als onderdeel van de proactieve maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de Spanjaarden grotendeels over het water worden teruggehaald. Voor aanstaande zondag staat een eerste overtocht gepland middels een veerboot tussen het Noord-Marokkaanse Tanger en het Zuid-Spaanse Algeciras.

