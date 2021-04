Rutte wil ondanks vertrouwenscrisis door als premier

Mark Rutte wil toch door als demissionair premier, ondanks het "heftige debat", waarin alle oppositiepartijen het vertrouwen in hem opzegden.

Alle partijen behalve zijn eigen VVD keurden het optreden van Rutte als partijleider in de verkenning af.

Rutte wil zijn "stinkende best doen" en "vreselijk hard werken" aan het "terugverdienen van het vertrouwen" van de Kamer en de samenleving, zei hij in een eerste reactie op de aangenomen motie van afkeuring. Het is een "belangrijk politiek signaal dat ik zeer serieus neem", zegt de VVD-leider. De volledige oppositie zegde het vertrouwen in hem op, maar daar was geen meerderheid voor.

Desgevraagd zegt de premier dat hij donderdag geen moment heeft gedacht aan opstappen. De Kamer debatteerde meer dan 13 uur lang over de vertrouwenscrisis die politiek Den Haag in zijn greep houdt. Die crisis ontstond onder meer door een aantekening over een gesprek dat Rutte had met de oud-verkenners waar toch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt ter sprake kwam. Hierover heeft Rutte niet de waarheid gesproken.



Verder benadrukt de VVD-leider dat hij het premierschap met de "grootst mogelijke deemoedigheid en bescheidenheid" vervult. Hij wil daar graag mee verder, maar de formatie van een nieuw kabinet wordt evenwel een lastige puzzel, omdat het vertrouwen van alle partijen in Rutte een flinke deuk heeft opgelopen.

Over hoe het nu verder moet met de verkenning, wil Rutte nog niets zeggen. Dat zal pas na de paasdagen aan de orde zijn.

© ANP 2021