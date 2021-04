Duizenden Spanjaarden komen op valse vaccinatieoproep af

buitenland 2 apr 4:44

In Spanje zijn donderdag duizenden mensen in een 1 aprilgrap getrapt, nadat een valse vaccinatieoproep naar alle tachtig-plussers in de stad Sevilla was gestuurd.

De oproep, die werd verzonden uit naam van de lokale gezondheidsautoriteiten, werd verspreid via WhatsApp. In het bericht stond dat alle mensen van tachtig jaar of ouder zich donderdag, op 1 april, konden laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze hoefden hiervoor geen afspraak te maken. Volgens de Spaanse krant El Pais verzamelde zich een rij van ongeveer 4000 ouderen en hun familieleden bij het vaccinatiecentrum in Sevilla. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben extra medewerkers opgeroepen en regelden 2000 extra doses met coronavaccins zodat de ouderen niet met lege handen naar huis hoefden te keren.

Wel benadrukten de gezondheidsautoriteiten dat het om een geïsoleerd incident gaat en dat het nog steeds de bedoeling is dat alleen mensen die een uitnodiging hebben ontvangen zich laten vaccineren. Ze hebben aangifte gedaan voor het verspreiden van een valse vaccinatieoproep, waardoor de geplande vaccinatiecampagne werd ontregeld en een gevaarlijk grote menigte vormde. © ANP 2021