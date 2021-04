België meent piek derde golf achter de rug te hebben

België heeft de piek van de derde golf van de corona-epidemie waarschijnlijk achter de rug.

Het virus wordt de laatste dagen bij minder mensen vastgesteld, zegt het Belgische coronacrisiscentrum. "We lijken een nieuw kantelpunt in de epidemie bereikt te hebben", aldus viroloog Steven Van Gucht van het crisiscentrum.

Dat is net op tijd. Binnenkort liggen ruim achthonderd of "mogelijk zelfs negenhonderd" coronapatiënten op de intensive cares van de ziekenhuizen en de situatie is er nu al zwaar.

Het virus greep de afgelopen tijd weer zo om zich heen dat België vorige week weer verder op slot ging. Kappers moesten dicht, shoppen kan alleen nog op afspraak en scholen kregen een week eerder paasvakantie.



Maar de verspreiding van het virus neemt inmiddels weer in kracht af. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen groeit volgens Van Gucht nog nauwelijks en bovendien steeds trager. "Ze zullen vermoedelijk nog een paar dagen doorstijgen vooraleer hopelijk ook hier een piek bereikt wordt."

Het virus is in sommige provincies zozeer in kracht afgenomen dat mensen het virus er aan minder dan één ander doorgeven. Dat betekent dat de epidemie steeds kleiner wordt.

© ANP 2021