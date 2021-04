Auteur Gül opgelucht over aanhouding verdachte van bedreiging

De 23-jarige auteur Lale Gül is "enorm opgelucht" dat er een man is aangehouden die haar online zou hebben bedreigd.

Tegen Nieuwsuur zei Gül dat voor haar duidelijk is geworden dat werk wordt gemaakt van het onderzoek naar de bedreigingen aan haar adres.

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse tradities waarmee zij is opgegroeid.

Tegen Nieuwsuur zei de auteur dat de bedreigingen haar angstig maakten en dat ze daarom maar thuis bleef. "Het ging van 'geniet maar van je succes nu het nog kan' of 'ik kan niet wachten om je te zien', tot foto's van allerlei vuurwapens achter elkaar."



De aangehouden verdachte is een 19-jarige man uit Noord-Brabant. Met behulp van digitaal specialisten wist de politie de persoon achter afgeschermde accounts die de bedreigingen uitte, te vinden. Een politiewoordvoerder zegt dat de 19-jarige niet verdacht wordt van alle bedreigingen. De politie is dus nog steeds op zoek naar meer mensen en het onderzoek gaat verder.

Gül zei eerder dat ze haar ouderlijk huis was ontvlucht nadat ze werd geprezen door PVV-leider Geert Wilders. Ze trok zich tijdelijk terug en stopte met het promoten van haar boek vanwege "alle bedreigingen".

