RIVM: 7296 nieuwe coronagevallen, gemiddelde na weken gedaald

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7296 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Daardoor is het gemiddelde aantal coronagevallen over de afgelopen week gedaald, voor het eerst in vier weken. De vorige vrijdagen waren er meer positieve tests.

Bovendien zijn het aanmerkelijk minder gevallen dan op woensdag (7649) en donderdag (7858). Meestal piekt het aantal positieve tests juist op vrijdagen en zaterdagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.750 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7393 nieuwe gevallen per dag. In de week tot aan donderdag waren er elke dag gemiddeld 7433 besmettingen aan het licht gekomen. De laatste keer dat het gemiddelde lager lag dan de dag ervoor was op 7 maart.



In Rotterdam testten 348 inwoners positief. Verder waren er 288 nieuwe gevallen in Amsterdam en 268 in Den Haag. Daarna volgen Utrecht (148), Tilburg (119), Apeldoorn (105) en Eindhoven (101).

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen 24 uur is gemeld dat zeventien coronapatiënten zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 9 oktober. In de afgelopen week steeg het aantal sterfgevallen met 158, gemiddeld ruim 22 per dag, en dat is het laagste peil sinds half oktober.

