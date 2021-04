Peiling Hart van Nederland: Wilders, Omtzigt of Rutte als premier

VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders krijgen bijna evenveel steun om de nieuwe premier van Nederland te worden

Dat concludeert Hart van Nederland op basis van een eigen peiling. 24 procent van de ruim 2500 ondervraagde panelleden vertrouwt op Rutte in het Torentje, 23 procent op rechtsextremist Wilders (!).

Pieter Omtzigt (CDA) volgt op de derde plaats met 22 procent. Hart van Nederland voerde het onderzoek uit een dag nadat Rutte een motie van wantrouwen overleefde. De demissionair premier wilde twee weken na de verkiezingen niet aftreden vanwege de chaos rondom de formatie.

Een panellid dat Rutte steunt, noemt hem onvervangbaar, zeker met het oog op de coronacrisis. "Hij beheerst de materie uitstekend, met alle ups en downs die wij allemaal weleens hebben. Maak van een kruimel geen heel brood." Een andere deelnemer zegt: "Rutte is zijn geloof kwijt. Wilders heeft een grote mond, dus laat hem het maar proberen."



Van de panelleden ziet 13 procent in D66-leider Sigrid Kaag de nieuwe bewoner van het Torentje. Ondanks dat zij met haar partij tweede werd tijdens de verkiezingen, is ze daarmee een stuk minder populair dan Rutte, Wilders of Omtzigt.

Opvallend is dat partijleider van het CDA, Wopke Hoekstra, door slechts 4 procent wordt genoemd als leider van het land.

